Sparatoria poco fa a Foggia: ferito a fucilate un giovane 32enne

Sparatoria questa sera a Foggia in viale Europa. Ferito il 32enne Ivan Narciso, nome noto agli inquirenti, ritenuto vicino alla criminalità organizzata locale. Il giovane è stato ferito da colpi d’arma da fuoco vicino alla propria abitazione. Sul posto 118 e carabinieri. Non sarebbe in pericolo di vita.

Un paio di colpi d'arma da fuoco a distanza ravvicinata sarebbero andati a segno. Poco dopo, in zona Salice, la polizia locale, intervenuta per un incidente, avrebbe trovato un'auto abbandonata sul luogo del sinistro con dentro un fucile. Potrebbe appartenere all'esecutore del tentato omicidio.

© Riproduzione riservata