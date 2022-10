Fuga di gas ed esplosione nel Salento, anziana in codice rosso

Una donna di 76 anni è rimasta gravemente ustionata mentre era nella sua abitazione di via Cavour, a Corsano (Lecce), in seguito a una esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. Lo scoppio ha provocato il crollo parziale dell’abitazione e l’anziana è rimasta sepolta sotto i calcinacci, ma è stata estratta viva dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai carabinieri di Tricase e al personale del 118. La donna è stata poi trasportata all’ospedale di Tricase in codice rosso.

Stella Chiarello questo il nome della vittima, si trovava da sola in casa al momento dell’esplosione. A intervenire, oltre ai carabinieri e i pompieri, anche il figlio di 47 anni e un vicino di casa, luogotenente in servizio presso la scuola di cavalleria di Lecce. Proprio i vicini avevano allertato i vigili del fuoco. Secondo i primi rilievi, la fuga di gas sarebbe partita da una bombola che si trovava all’interno dell’appartamento di cui la donna è proprietaria.

