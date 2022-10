Corato, scomparsa una 16enne. Ore di apprensione per i familiari

Cresce la preoccupazione a Corato per quella che sembra la scomparsa di una ragazza, di cui non si hanno più notizie da ieri, giovedì 20 ottobre: si chiama Desirée Quercia, ha 16 anni ed è di Corato. Ieri pomeriggio, intorno alle 15, è uscita di casa riferendo che sarebbe andata a casa di un'amica: a quell'appuntamento, però, non è mai arrivata ed suo telefono risulta tuttora spento.

La ragazza, capelli castani ed occhi neri, indossa una tuta nera, una giacca con strisce bianche sulle maniche, scarpe sportive bianche e porta una borsa nera. L’associazione “Penelope Puglia” invita chiunque abbia notizie su di lei a contattare il commissariato di Polizia di Corato allo 0808720211.

