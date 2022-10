Bari, in arrivo il car sharing elettrico per abbattere traffico e smog

Dopo i monopattini e le biciclette Bari è pronta a lanciare anche un servizio di car sharing elettrico. Ad anticiparlo è stato il sindaco Antonio Decaro sui social, pubblicando la foto di una piccola vettura alimentata elettricamente.

"Questa - ha scritto il sindaco - è una delle mini-auto elettriche, del servizio di car sharing, che saranno disponibili in città da novembre. In questi giorni si stanno testando durata della ricarica e chilometri percorribili. Tutti gli ulteriori dettagli saranno comunicati dalle aziende appena il servizio partirà".

La novità si inserisce nel percorso intrapreso da anni non solo per migliorare la mobilità sostenibile in una città che deve ancora fare i conti con il traffico soprattutto in centro, ma anche col tentativo di migliorare la qualità dell'aria. Solo pochi giorni fa dal rapporto "Mal'aria" di Legambiente, è emerso che a Bari i livelli del Pm10 superano del 53% il valore previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità e del 150% il limite per le polveri sottili riferite al Pm2,5.

© Riproduzione riservata