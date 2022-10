Trani, nell'aula bunker la requisitoria sul disastro ferroviario del 2016

Nell’aula bunker della casa circondariale di Trani si è celebrata ieri una delle udienze più importanti del processo relativo allo scontro fra i treni della linea Bari Nord sull'ex binario unico fra Andria e Corato, avvenuto il 12 luglio 2016 e che causò la morte di 23 persone ed il ferimento di altre 51. Gli imputati sono 18, fra cui una persona giuridica che è la Ferrotranviaria, concessionaria di quella linea.

Infatti, è stato il giorno della requisitoria della pubblica accusa, formata da Donato Pesce e Marcello Catalano, che ha descritto quello accadde come un insieme di comportamenti tutt’altro che eccezionali straordinari ed abnormi.

A loro dire, infatti, ciò che accadde era ampiamente prevedibile, poiché si verificò proprio quello che nel passato si era già manifestato attraverso numerosi campanelli d’allarme. I magistrati hanno fatto riferimento, soprattutto, ad alcune delle conversazioni telefoniche registrate tra i dipendenti di Ferrotranviaria, che procedettero e seguirono il momento di quel tragico schianto: comunicazioni spesso confuse, anche in dialetto, e senza sapere neanche dove fossero i treni, in uno scenario pieno di errori e lacune.

Prossima udienza il 27 ottobre, per le richieste di condanna. Seguiranno quelle con gli interventi delle parti civili e delle difese.

