Bari, motociclista di 57 anni perde il controllo del mezzo e muore sulla Statale 16

Drammatico incidente sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Mola di Bari, in direzione Nord: un motociclista, Mariano Americo (57 anni) è deceduto dopo aver perso autonomamente il controllo del mezzo. Sul posto sono presenti i carabinieri della stazione di Mola per ricostruire la dinamica dei fatti sfociati nella tragica scomparsa del centauro: sono, infatti, ancora da accertare le cause che hanno portato l'uomo alla perdita del controllo del motore. Il personale Anas si sta occupando della gestione della viabilità che al momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso.

