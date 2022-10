Detenuto muore in carcere a Foggia, i genitori denunciano: "Forse è stato picchiato"

Il loro figlio, Osama Paolo Harfachi, 30 anni foggiano di origini marocchine, è morto nel carcere di Foggia il 18 ottobre scorso e loro hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Il giovane, arrestato il 13 ottobre per una rapina, da una prima indagine sarebbe morto per un arresto cardiaco anche se, come spiegato dai genitori Arika Mouhib e Iakbir Harfachi il giovane «non aveva alcun problema di salute». Stessi genitori che ai carabinieri avrebbero detto di aver ricevuto il giorno successivo al suo arresto «alcuni messaggi da un altro detenuto» e che avrebbe visto Paolo molto sofferente e «tutto spezzato». Per questo i familiari del 30enne non escludono che il giovane possa essere stato picchiato.

