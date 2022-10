Andria, cercano di rubare due auto d'epoca: ladri messi in fuga da un vicino

Avrebbero voluto rubare due auto d'epoca, ma sono rimasti beffati due volte. È accaduto questa notte nel pieno centro di Andria, intorno alle 2, quando ignoti avevano, accedendo ad un vano cantinato, hanno forzato le saracinesche di due box auto in cui erano custodite altrettante vetture d'epoca. Ad accorgersi della circostanza un residente tornato tardi da una festa ed insospettitosi alla vista di una prima saracinesca, quasi sempre chiusa, aperta in un orario alquanto insolito e, nel secondo caso, scorgendo l'interruttore per l'apertura automatica della serranda divelto e con i fili penzolanti.

Così, senza farsi notare, chiamava le forze dell'ordine e sul posto sopraggiungevano in pochissimo tempo gli agenti della Questura. I ladri però, probabilmente accortisi della presenza del residente, si erano già dati alla fuga. I poliziotti, con molto scrupolo hanno setacciato lo stabile piano per piano, ipotizzando che i responsabili si fossero nascosti sui pianerottoli fuggendo dalla porta tagliafuoco interna.

In ogni caso, le vetture non potevano essere oggetto di furto: infatti, il proprietario ne aveva asportato le batterie poiché il suo scopo è sempre stato tenerle principalmente per collezione.

