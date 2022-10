A Bari in programma per sabato una manifestazione regionale per la pace

Anche la Puglia in piazza per la pace. "Al bando le armi nucleari, no alla escalation del conflitto in Ucraina, solidarietà con le vittime di tutte le guerre e negoziato subito per la pace". Con questi obiettivi la Rete dei Comitati per la Pace di Puglia ha indetto una manifestazione regionale per la Pace che si svolgerà a Bari sabato 22 ottobre. L'appuntamento è alle 9.30 in piazza Prefettura. L'iniziativa si colloca nell’ambito della mobilitazione nazionale “Tacciano le armi, negoziato subito!” promossa da Europe For Peace per i giorni 21, 22 e 23 ottobre e in preparazione della manifestazione nazionale convocata a Roma il prossimo 5 novembre. All’appello lanciato dalla Rete dei Comitati per la Pace di Puglia hanno aderito singoli cittadini, associazioni e sindacati regionali e locali, partiti e amministrazioni, fra cui quella di Bari e quella di Brindisi.

