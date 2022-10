Finti bracciati di un'azienda fantasma: 3 arresti e 5 indagati nel Leccese

Finti lavoratori assunti in una società cooperativa agricola inesistente per truffare l’Inps. Tre persone sono state arrestate e altre cinque sono indagate, in provincia di Lecce, per concorso in truffa ai danni dello stato, falsità ideologica dal privato in atto pubblico. L’operazione dei carabinieri Forestali e dei colleghi del comando provinciale di Lecce ha portato all’arresto di un rappresentante legale prestanome, di un imprenditore di fatto e del socio fondatore di una cooperativa agricola con sede a Copertino (Le). Gli indagati invece sono un dottore commercialista, un consulente del lavoro, il titolare di una Associazione Onlus e due proprietari di terreni che avevano dato la conduzione in comodato gratuito i propri terreni alla cooperativa agricola.

Secondo quanto emerso dalle indagini partite nel 2020, la cooperativa agricola in realtà era fittizia, come fittizi erano i rapporti di lavoro documentati, per i quali si ricevevano contributi Inps per un danno complessivo di oltre un milione di euro. Il sodalizio aveva generato una società cooperativa agricola con la sistematica denuncia di assunzione al Centro Territoriale per l’Impiego e la consequenziale trasmissione trimestrale all’Inps riguardante manodopera agricola. Dal febbraio 2017 al mese di dicembre 2020 sarebbero state denunciate ben 37432 giornate agricole fittizie. In totale gli indagati sono 259 di cui 22 cittadini extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno.

