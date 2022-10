Bari, 60enne sbaglia a parcheggiare e finisce con l'auto sulla vetrina di un negozio

A causa di un parcheggio maldestro una donna di 60 anni ha sbattuto con il suo veicolo sulla vetrina di un negozio. È accaduto stamani a Bari, in via Jacini, e l'incidente per fortuna si è verificato senza che pedoni transitassero in quel momento sul marciapiede, con il negozio senza clienti ed i commercianti lontani dal luogo dell'impatto.

La donna, che ha riferito alla polizia locale di avere perso il controllo dell'auto durante un'operazione di parcheggio, ha riportato invece contusioni trattate dal 118 giunto sul posto.

