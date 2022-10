Moglie accusata di aver ucciso il marito, ascoltati in aula i vocali inviati all'amante di Lecce

La testimonianza di una donna salentina potrebbe fare riscrivere la tuttora oscura vicenda della morte di Ettore Teglia, cinquantenne morto a Torino il 5 aprile 2021. La sua voce è stata irradiata ieri, in Corte d'assise, all'apertura del processo contro la moglie, Gaia P., accusata del suo omicidio.

I giudici, nel corso dell'udienza, hanno ascoltato gli ultimi messaggi audio mandati da Ettore all'amante, una donna residente in provincia di Lecce.

Fu lei a rivolgersi ai carabinieri raccontando di avere ricevuto dei WhatsApp in cui l'uomo manifestava il timore di essere ucciso e di essere certa che si riferisse alla moglie. Il pm Paolo Cappelli ha parlato di "messaggi inquietanti".

Il decesso di Ettore Teglia fu attribuito in un primo momento a cause naturali. Un ufficiale dei carabinieri ha ricostruito il motivo: «Il necroforo dell'Asl disse che aveva imperniato il suo parere su quello del medico di base, il quale spiegò che si era basato su quello degli operatori del 118. A loro volta, costoro dissero che non avevano esaminato il cadavere perché l'appartamento non era a soqquadro e niente lasciava pensare ad un'aggressione».

Il medico di base, che non era il medico curante di Ettore anche se lavorava nello stesso studio, era stato chiamato direttamente dall'imputata: per qualche tempo fu sottoposto a intercettazioni telefoniche, «ma a suo carico non emerse niente».

In origine il corpo di Ettore Teglia doveva essere cremato. Fu la procura, dopo l'apertura di un'inchiesta, a bloccare il funerale.

© Riproduzione riservata