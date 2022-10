Lecce, imbrattati i muri della Asl: indaga la Digos

La Digos della questura di Lecce e' al lavoro per fare luce sugli autori delle scritte scoperte all'alba di oggi in via Don Minzoni, nel capoluogo salentino, sui muri della Asl. Si tratta di frasi contro la nuova campagna vaccinale anti-covid, scritte con vernice, con ogni probabilita' nel corso della notte. Sul posto, tra via don Minzoni e via Salomi, anche gli agenti della scientifica per i rilievi del caso. I poliziotti sono al lavoro per verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza nelle zone limitrofe

