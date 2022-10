Molfetta, minacciata con un coltello e rapinata nel portone di casa

E’ stata aggredita e rapinata nel portone di casa da un uomo e una donna, con i volti l'hanno minacciata con un coltello. Vittima dell'episodio, avvenuto ieri sera alle ore 22.10 a Molfetta, in via senatore Palummo, una 88enne. “Questa città tocca il fondo, ogni giorno di più – scrive su Facebook il figlio della donna, Pasquale Mancini, ex consigliere comunale - ieri alle 22.00 in pieno centro (altro che salotto) una signora di 88 anni che rientrava in casa ha sentito due persone dietro di sé, che l'hanno aiutata ad aprire il portone. Una volta dentro i due, un uomo e una donna - le hanno puntato un coltello alla gola (sì, in centro, un coltello alla gola) intimandole di stare zitta e tappandole la bocca con una mano». I rapinatori sono fuggiti a piedi, sul posto sono arrivati i carabinieri.

