“Mala movida” ad Andria, dieci persone trovate in possesso di droga

Ad Andria ben 10 persone sono state trovate in possesso di un quantitativo di droga per uso personale nell'ambito dei controlli sulla «mala movida» effettuati dai carabinieri: obiettivo, fornire sicurezza nelle aree cittadine e rurali.

I posti di controllo si sono svolti con particolare riferimento alla frazione di Montegrosso ed al termine del servizio, come detto, ben 10 sono state le segnalazioni a locale Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente giudicata per uso personale. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative, per violazioni al Codice della strada, per oltre 2000 euro.

