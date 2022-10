Bisceglie, tenta di disfarsi della droga alla vista dei carabinieri: arrestato un 25enne

A Bisceglie i Carabinieri hanno arrestato un 25enne del luogo, con precedenti specifici, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Transitando in via della Repubblica i militari notavano il giovane che, alla loro vista, gettava per terra una busta in plastica, al cui interno erano celati alcuni involucri contenenti cocaina in pietra, del peso complessivo di circa 175 grammi.

Subito dopo tentava la fuga a piedi nelle strade limitrofe ma, inseguito e raggiunto, veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare: la droga era quasi certamente destinata ad attività di spaccio al minuto sulla piazza biscegliese.

Il Gip di Trani ha convalidato l’arresto e, accogliendo la richiesta del Pubblico ministero, ha disposto nei confronti del 25enne la misura cautelare della custodia in carcere.

© Riproduzione riservata