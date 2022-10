Allarme bomba all'università di Bari, carabinieri e polizia ispezionano tutti i locali dell'ateneo

Allarme bomba all' Università di Bari. Nel pomeriggio, personale dell'Ateneo ha richiesto l'intervento dei carabinieri dell'Arma in piazza Cesare Battisti, per la verifica di un messaggio di posta elettronica pervenuto al loro URP. Il messaggio, risalente a sabato scorso, riferiva di una possibile presenza di una imprecisata bomba all'interno dell'edificio. Nonostante la non attualità della mail e del messaggio contenuto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con i propri militari cinofili e artificieri, coadiuvati da personale della Questura di Bari, hanno svolto le operazioni necessarie a riscontrare l'infondatezza della minaccia. Approfittando di una minore presenza di personale docente e di studenti, i militari dell'Arma e il personale della Polizia hanno ispezionato tutti i locali e ridotto al minimo il disagio per chi stava lavorando nell'Ateneo. Anche le sessioni di esami previste nel pomeriggio sono state garantite presso un altro plesso della città.

