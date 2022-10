San Nicandro Garganico, l'Asp "Zaccagnino" senza un CdA da 7 mesi

Dura presa di posizione da parte del sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale nei confronti della Regione Puglia e del suo presidente Michele Emiliano. L'Asp "Zaccagnino" (tra le prime ASP d’Italia quanto a consistenza del patrimonio con oltre 2.200 ettari di fondi agricoli è senza un Cda. "Nei giorni scorsi ho inviato, al presidente Michele Emiliano e all'Assessorato al Welfare della Regione Puglia , una nota di forte disappunto per l'ormai cronico ritardo, a distanza di oltre 7 mesi, nella nomina del presidente della ASP Zaccagnino e nell'insediamento del nuovo CdA" scrive il primo cittadino.

E poi ancora. "Il 7 marzo scorso, riprendendo l'invito formale della Regione Puglia e a seguito delle indicazioni del Consiglio comunale, ho provveduto alla nomina dei tre rappresentanti del Comune in seno al CdA; lo stesso fece il vescovo di San Severo il 10 marzo con la nomina del suo delegato. Da allora, un susseguirsi di temporeggiamenti, scaricabarile, dinieghi, appunti, commenti, dicerie che non portano mai nulla di buono e che hanno consentito alla Zaccagnino soltanto di restare commissariata, senza un motivo ancorché valido, mentre si presentano sempre più situazioni anche delicate, che andrebbero gestite da un legittimo CdA - cocnlude -. Questo stato di cose mortifica, come mai accaduto nella storia, la ASP Zaccagnino e la città di San Nicandro Garganico che meritano attenzione e dignità. E, da sindaco, non posso tollerare che il mio territorio venga messo "sotto i piedi". Il tempo è scaduto e i Sannicandresi non hanno l'anello al naso"

