Muore 47enne centauro sul Gargano: impatto violento con un'auto

E' successo lungo la strada che collega Mattinata a Vignanotica, sul Gargano. Un violento impatto tra un'auto e una moto. Impatto violento e a perdere la vita è stato il centauro, 47enne di Cerignola, Nicola Difrancesco. Sul posto giunti immediatamente i sanitari del 118 con un'autoambulanza e un'elisoccorso, ma l'uomo è morto sul colpo.

Sul posto anche le forze di polizia per i rilievi del caso, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento sipontino per liberare la vittima e per mettere in sicurezza la zona. Resta da chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata