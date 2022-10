Barletta, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: 3 persone ferite

Incidente questa mattina intorno alle 11 per una famiglia che percorreva la strada statale 16 bis in direzione sud, fra San Ferdinando di Puglia e Barletta. Per cause da accertarsi, la Fiat Multipla condotta dal capofamiglia è finita fuori della carreggiata sfondando il guard-rail e terminando la sua corsa a metà fra il ciglio della strada ed il sottostante canale di scolo.

Sul posto 118, Polizia locale e mezzi del soccorso stradale. Il bilancio è di 3 persone su 4 ferite: il padre è ricoverato in ospedale il padre ad Andria, madre e figlia a Barletta, illesa l'altra figlia.

