Lecce, frontale allo svincolo per Soleto: auto si ribalta, lievemente feriti i conducenti

Due autovetture si sono scontrate , sulla statale 367 in direzione di Lecce allo svincolo per Soleto e dopo l’impatto, una di queste, una Fiat 500 si è ribaltata. Per fortuna, ha riportato solo ferite lievi la conducente del mezzo, A.D., le iniziali del suo nome, una giovane di 29 anni. A soccorrerla sono stati i vigili del fuoco che intervenuti sul posto hanno provveduto anche a rimettere in sicurezza la zona del sinistro. Illeso, C.G., il 23enne che era al volante dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, una Fiat Panda.

