Caffè e droga, sospesa la licenza ad un noto bar di Andria

A seguito del sequestro di un cospicuo quantitativo di droga rinvenuto all’interno di un noto bar di Andria, ed alla conseguente denuncia dell’esercente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il Questore della provincia di Barletta Andria Trani, Roberto Pellicone, in qualità di Autorità di pubblica sicurezza, ha disposto ai sensi di legge la sospensione della licenza del pubblico esercizio e la chiusura del locale per quindici giorni.

Il rinvenimento dello stupefacente, consistente in numerose dosi di marijuana e hashish, era avvenuto nei giorni scorsi durante uno dei controlli effettuati dalle pattuglie della Questura durante i quali, peraltro, sono stati individuati quali frequentatori del bar soggetti con precedenti di polizia.

L’attività svolta si è resa necessaria perché il locale in questione era da tempo diventato un punto di notevole richiamo per i giovani del posto e di avventori con precedenti, la cui aggregazione destava preoccupazione per i residenti e allarme sociale per l’intera comunità pregiudicando l’ordine e la sicurezza pubblica.

