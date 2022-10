Malattie rare: ok da governo a legge screening Puglia

La legge pugliese che estende gli screening neonatali a 59 malattie genetiche rare ha passato il vaglio del governo nazionale e ora puo' essere applicata. Lo annuncia il consigliere del Pd, Fabiano Amati, primo firmatario. "Il Consiglio regionale della Puglia - commenta - con le sue leggi e' riuscito a rendere la nostra regione leader nazionale nell'ambito degli screening neonatali. Dopo la legge sullo screening obbligatorio Sma, approvata tra mille tribolazioni e senza il sostegno degli assessorati, anche la legge sullo screening super esteso ha passato il vaglio del governo nazionale. Un grande risultato, merito dell'operosita' dei consiglieri regionali, in grado di consegnare ai cittadini pugliesi una legge che rafforza la sicurezza nel processo di prevenzione e cura". Con gli screening gratuiti e' possibile diagnosticare in largo anticipo malattie genetiche e metaboliche. "Dopo lo screening Sma obbligatorio per tutti i neonati - aggiunge Amati - si puo' partire senza esitazioni per un'ulteriore innovazione, salvo la lentezza del Policlinico e dell'assessorato alla salute nel rendere disponibili le attrezzature necessarie. Ma si sa, per la Giunta e gli assessorati il problema e' solo quello di controllare i centesimi di spesa, con lettere puntigliose e spesso infondate, e magari bloccare le iniziative di salute e cura".

