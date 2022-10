A Barletta padre e figlio uccisi dallo stesso male a distanza di 5 giorni

Dolore e cordoglio a Barletta per il tragico destino che ha visto padre e figlio morire a cinque gironi distanza l'uno dall'altro per lo stesso male. Ma il giovane ha donato i suoi organi e ridato speranze di vita a più persone. Il primo a mancare è stato Tommaso Passero, 78 anni, noto commerciante della città di Barletta, un vero e proprio decano fra gli esercenti in città. Poi, a distanza di cinque giorni, la morte del figlio Antonio, 49 anni, per la stessa causa di suo padre. Persona speciale e, come tale, ben voluta da tutti. Lo stesso Antonio aveva espresso in vita il desiderio che i suoi organi fossero donati. E così, grazie all'espianto multiplo avvenuto all'ospedale di Andria, cuore, fegato, reni e cornee continueranno a fare vivere Antonio in chi li avrà ricevuti.

