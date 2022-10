Turismo, estate da record in Puglia: oltre 2 milioni di arrivi

Turismo da record in Puglia nell’estate 2022. Gli arrivi sono stati oltre 2 milioni, i pernottamenti 10,2 milioni, con un incremento rispettivamente del 4,2% e del 3,1 rispetto al 2019. Dunque battuti i dati pre pandemia. A darne notizia il presidente della giunta regionale, Michele Emiliano.

"Risultati del genere in un momento così difficile - racconta Emiliano - sono stati ossigeno puro sulle nostre aziende, sulla nostra economia, su tutto l’indotto del turismo e anche sull’immagine di una regione che continua ad attrarre non solo visitatori ma anche investimenti, corsi di studio, grandi realtà di consulenza internazionale. Insomma c’è una capacità della Puglia di attrarre il mondo senza precedenti nella sua storia. Questo è merito delle professionalità e dell’impegno degli operatori della promozione che la regione Puglia ha fatto, ma vorrei soprattutto ringraziare i pugliesi per la loro capacità di accoglienza".

