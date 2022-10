Trani, lavoro nero ed evasione fiscale: scoperte 58 posizioni irregolari

I Finanzieri della Compagnia di Trani, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del “sommerso da lavoro”, hanno individuato 58 posizioni irregolari, di cui 40 in nero.

I controlli, che hanno interessato supermercati, attività di commercio al dettaglio di mobili, di abbigliamento, calzature, officine e carrozzerie, imprese di costruzione, strutture ricettive, ristoranti, gelaterie, bar e lidi balneari hanno permesso di recuperare la contribuzione previdenziale ed assicurativa evasa, con relativa regolarizzazione e ricostruzione del rapporto di lavoro a favore dei lavoratori, nonché di elevare sanzioni amministrative ai datori di lavoro.

Sono state altresì inoltrate tre proposte di chiusura temporanea delle attività imprenditoriali al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, alla luce della normativa che prevede che il provvedimento debba essere adottato in caso di impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, nonché in caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro espressamente individuate dal legislatore.

© Riproduzione riservata