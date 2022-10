Bitetto, con una bombola di gas e un accendino minaccia: “La faccio saltare”. Arrestato 50enne

E’ stato arrestato un uomo di 50 anni dai carabinieri a Bitetto con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo, la scorsa notte , è stato sorpreso mentre si aggirava per le vie del centro della città evidente alterazione psicofisica.

Durante i controlli l’uomo è stato trovato in possesso di una roncola nascosta nel pantalone, immediatamente sequestrata. Invitato al Comando per le pratiche di rito, si è recato sul posto con una bombola di gas per uso domestico, minacciando di "far saltare in aria" il presidio e avvicinando un accendino alla valvola del contenitore. I militari lo hanno quindi immobilizzato prontamente, sequestrandogli anche un coltello da cucina e un ulteriore accendino. L'uomo, subito dopo l'arresto, è stato condotto nel carcere di Trani.

