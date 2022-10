Barletta, riaffidato ai familiari un 75enne che era stato adescato

Gli agenti del Commissariato di Barletta hanno riaffidato ai familiari un 75enne che era stato adescato. Le indagini sono scattate nel momento in cui i figli avevano presentato una denuncia in Procura rappresentando che, da alcuni giorni, tre soggetti si erano insediati all’interno dell’abitazione del loro padre impedendo qualunque accesso o comunicazione con lo stesso.

L’adescamento dell’anziano era avvenuto all’esterno di un bar da parte di una donna che aveva carpito la possibilità di approfittare dell’uomo e della sua fragilità emotiva per insinuarsi nella sua vita. In breve tempo, era riuscita ad avere accesso all’abitazione, all’interno della quale si erano poi trasferiti il compagno e il figlio.

La tempestiva denuncia e l’immediata attenzione data alla delicata vicenda da parte della Procura di Trani e degli Agenti del Commissariato di Barletta hanno consentito di evitare che la situazione degenerasse e che i tre malfattori venissero identificati ed immediatamente allontanati, riaffidando l’anziano alle cure dei familiari.

