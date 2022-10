Traffico sospeso nel Tarantino, muore per malore manutentore

Un guasto alla linea elettrica tra Ginosa e Castellaneta, avvenuto nelle scorse ore, ha causato la sospensione del traffico ferroviario in provincia di Taranto. Un addetto alla manutenzione, intervenuto sul posto insieme ai colleghi, e' stato colpito da infarto mentre era al lavoro ed e' morto. Si tratterebbe, secondo fonti sindacali, di un ex rappresentante Cisl dei ferrovieri. A seguito del guasto c'e' stata la cancellazione di alcuni treni. Riprogrammati, inoltre, i collegamenti da e per Taranto. Si registrano ripercussioni anche su altri centri. Il guasto ha riguardato la linea elettrica del FrecciaRossa ed ha coinvolto il treno partito da Milano e in arrivo a Taranto nella prima nottata di ieri. Non si esclude che il guasto possa aver riguardato il pantografo del treno. Scattato l'allarme per il convoglio bloccato, e' partita l'assistenza ai passeggeri con l'intervento di Ferrovie e Vigili del Fuoco. L'intervento non e' stato semplice poiche' il guasto si e' verificato in un tratto impervio. Tra le prime conseguenze l'annullamento della ripartenza del Frecciarossa questa mattina da Taranto.

