Taranto, incendio doloso distrugge tre auto di dipendenti dell'ex Ilva

Incendio distrugge tre auto di dipendenti dell'ex Ilva: si segue la pista del dolo. In un incendio divampato la notte scorsa nel parcheggio della portineria D dell'ex Ilva di Taranto, sono andate a fuoco tre auto di altrettanti dipendenti del siderurgico. Tutte hanno riportato danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento interno. Si ipotizza l'origine dolosa del rogo. Lo riferiscono fonti sindacali, ricordando le numerose denunce presentate ormai da anni sulla situazione di degrado e abbandono che riguarda le portinerie. A parte i casi ripetuti di furti e incendi alle auto dei lavoratori, le sigle metalmeccaniche lamentano la scarsa illuminazione, l'assenza di sorveglianza, l'abbandono di rifiuti, le strade dissestate. Da tempo, fanno rilevare le stesse fonti, è stata inviata una richiesta al prefetto per la convocazione di un tavolo di confronto che porti alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per risolvere una situazione definita «insostenibile e che assume un carattere di ordine pubblico, sanitario-ambientale e di sicurezza stradale».

© Riproduzione riservata