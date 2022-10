Sono 4 gli indagati per scarichi industriali nelle acque del mare a Margherita di Savoia

I militari della Guardia Costiera-Nucleo Operativo Polizia Ambientale di Margherita di Savoia e della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura della Repubblica di Foggia, sotto la direzione ed il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo, hanno dato esecuzione, nel comune di Margherita di Savoia, a un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Foggia nei confronti di 4 persone, indagate a vario titolo per attività di gestione illecita di rifiuti e realizzazione di scarichi di acque reflue industriali abusivi, in alcuni casi con l’aggravante rappresentata dalla presenza nelle acque delle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

Le complesse ed articolate attività di indagine, eseguite dal personale militare della Guardia Costiera, durate oltre sei mesi e coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di appurare la presenza di scarichi abusivi di acque reflue industriali all’interno di un corpo idrico superficiale in agro di Margherita di Savoia il quale, a sua volta, a distanza di pochi chilometri, si immette nel mare Adriatico.

