Regione Puglia, entro dicembre saranno assunti i 209 vincitori di concorsi

Entro dicembre saranno assunti i 209 vincitori dei concorsi di categoria D, ossia per laureati, che hanno partecipato al bando promosso dalla Regione Puglia. Ad assicurarlo è stato l'assessore al Personale Gianni Stea, ascoltato in commissione sui ritardi nelle assunzioni. Stea ha voluto rassicurare i partecipanti al mega concorso della Regione indetto quasi un anno fa per 52 classi diverse con ben 791 posti a tempo indeterminato. L'assessore ha spiegato le difficoltà, soprattutto per le categorie C, cioè i diplomati, con l'enorme numero di partecipanti: 136000 a fronte dei 90000 previsti. Per espletare gli ultimi concorsi sarà necessario però recuperare almeno 700mila euro. Le prove per le categorie C, B3 e autosti si dovrebbero svolgere a novembre nella Fiera di Foggia o in quella di Bari.

© Riproduzione riservata