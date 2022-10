Presunta corruzione, il 16 gennaio processo d'appello per gli ex Pm di Trani Savasta e Scimè

Si terrà il prossimo 16 gennaio, a Lecce, il processo d'appello a carico degli ex Pm di Trani Antonio Savasta e Luigi Scimè, che con il l’ex Gip Michele Nardi sono stati condannati in primo grado nell’ambito di un'inchiesta su un presunto sistema corruttivo che, tra il 2014 ed il 2018, avrebbe pilotato processi e sentenze al Tribunale di Trani in cambio di soldi e regali.

In quella occasione i giudici dovranno esprimersi sull’eccezione di incompetenza funzionale territoriale presentata dai legali dei due imputati, nel solco di quanto già avvenuto con l’annullamento della sentenza di condanna di Nardi a 16 anni e 9 mesi di reclusione.

Se anche in questo caso giudici di secondo grado di Lecce si dichiareranno incompetenti, gli atti saranno trasmessi a Potenza. In caso contrario, nuova udienza a Lecce il 23 gennaio.

Allo stato, Savasta è stato condannato con il rito abbreviato a 10 anni di reclusione, Scimè a 4 anni.

