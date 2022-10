Duplice furto nelle scuole dell'infanzia a Cerignola. Trafugati libri per bambini e diversi Tablet

Primi furto nel week end, poi un altro questa notte. Episodio doppio nella scuola dell’infanzia Rossella Rinaldi di via Brenta, afferente al comprensivo “Carducci-Paolillo”. Lunedì mattina i collaboratori avevano trovato divelta una finestra e messo a soqquadro l’intero plesso. Sottratti, tra le altre cose, libri per bambini appena acquistati e un tablet riservato ad un alunno disabile.

La notte passata il secondo episodio, nonostante fosse stato riparato il punto dal quale erano entrati i malviventi. Questa mattina, infatti, la scoperta di un nuovo furto. Stavolta i malviventi hanno portato via anche un fotocopiatore, utile alle attività del plesso, dove frequentano i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia. Incredulità e amarezza tra i genitori. Pronto l'intervento delle Forze dell’Ordine per tutti i rilievi del caso. Sono intanto in corso le indagini della Polizia, che stanno provando ad acquisire i filmati di eventuali telecamere di video sorveglianza presenti in zona.

