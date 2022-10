Domani l'inaugurazione della tensostruttura sportiva di via dei Mandorli a Barletta

Sarà inaugurata domani, giovedì 13 ottobre, alle 11, la tensostruttura sportiva sita in via dei Mandorli, a Barletta. Si tratta di una struttura interamente a vista che sarà aperta 7 giorni su 7 ed in cui si potranno praticare calcio, basket, pallavolo e tennis, nonché svolgere corsi di formazione sportiva per bambini. La tensostruttura è stata finanziata dal Ministero degli interni nell’ambito della iniziativa “Io gioco legale”, volta a favorire la diffusione della legalità nelle zone periferiche tramite le attività sportive. Il progetto veniva deliberato nell’anno 2011 ma dimenticato, e solo nel dicembre 2018 si procedeva alla gara d’appalto ed alla consegna dei lavori in favore dell’impresa aggiudicatrice.

L’inaugurazione di tale impianto segue di poche settimane la riapertura dello stadio Puttilli, nonché la riconsegna alle associazioni sportive del PalaBorgia, chiuso per due anni a causa dell’emergenza Covid.

La palestra è stata affidata in gestione, con concessione quinquennale, alla società Asd “Barletta calcio a cinque”, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta. Il contratto è stato sottoscritto il 16 maggio scorso.

© Riproduzione riservata