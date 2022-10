Da dicembre nuovo volo Bari-Tel Aviv con Wizzair

L' aeroporto di Bari si arricchisce di un nuovo collegamento internazionale. La compagnia Wizz Air ha annunciato oggi una nuova importante espansione del suo network con 2 nuove rotte in partenza dall’Italia per Israele che nei prossimi mesi coinvolgeranno gli aeroporti del capoluogo pugliese e di Roma Fiumicino. La nuova rotta che collegherà a cadenza bisettimanale (il giovedì e la domenica) l’aeroporto di Bari alla bellissima città israeliana, rappresenta un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni offerto dalla compagnia low cost. I biglietti sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ a partire da 39.99 euro.

"L'annunciata ripresa del collegamento con Tel Aviv suggella una stagione straordinaria per l'aeroporto di Bari e per tutta la rete aeroportuale pugliese - ha dichiarato Antonio Maria Vasile presidente di Aeroporti di Puglia. “Una stagione all'insegna della crescita costante del traffico passeggeri e del consolidamento e ampliamento del network di destinazioni, con particolare attenzione ai mercati a forte potenziale di crescita, che ha fatto sì che migliorassero ulteriormente i già eccellenti risultati del 2019. Tutto ciò si è realizzato perché, con convinzione e tenacia, anche durante la pandemia, Aeroporti di Puglia ha intensificato i contatti e reso ancora più stringenti gli accordi commerciali con i vettori presenti in Puglia affinché i nostri scali, primi in Italia e forse in Europa, fossero tra i più lesti a cogliere le opportunità della ripresa. Una scelta quanto mai vincente resa possibile dalla vicinanza e dal sostegno dell'azionista Regione Puglia che ha condiviso una strategia di cui oggi possiamo apprezzare i positivi effetti. I solidi legami con Israele e la risposta forte ricevuta da questo mercato, testata anche in occasione di missioni istituzionali, ci danno un'ulteriore spinta a insistere in questa direzione per creare nuove opportunità per le nostre imprese, in un quadro più generale di diritto alla mobilità per i pugliesi".

