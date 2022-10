Scontro tra mezzo pesante e 2 furgoni sulla statale 16 nei pressi di Barletta, traffico in tilt

Corsia di marcia temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord, lungo la strada statale 16 “Adriatica” a causa di un incidente avvenuto al km 749,900 all’altezza del territorio comunale di Barletta (Bat).

Il sinistro, verificatosi poco dopo le 13, ha coinvolto due furgoni ed un mezzo pesante e causato il ferimento di due persone.

Per consentire, la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, il traffico è stato deviato lungo la corsia di sorpasso adiacente, non prima di avere obbligato ad uscire e poi rientrare a Trani Boccadoro, per eludere un cantiere di lavori in corso.

Sul posto Anas, Polizia Stradale ed il personale del 118. La regolare circolazione è ripresa alle 14.30.

