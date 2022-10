Margherita di Savoia, reflui industriali nel canale. Quattro indagati

Dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti e realizzazione di scarichi di acque reflue industriali quattro persone indagate a vario titolo nell'ambito di un'operazione di Guardia costiera e carabinieri a Margherita di Savoia.

I militari, contestualmente, su disposizione del Gip di Foggia, hanno effettuato il sequestro preventivo di un corpo idrico superficiale che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, convogliava verso il mare i reflui non depurati dell'attività di estrazione del sale. Le indagini hanno consentito di accertare che l'attività illecita avveniva senza soluzione di continuità e non saltuariamente, eludendo così i costi dello smaltimento del ciclo di produzione e versando tutto nelle condotte abusive che portavano i reflui inquinati direttamente in mare.

