Incidente aereo nel primo pomeriggio in Salento. Un ultraleggero è caduto in una cava tra Seclì e Aradeo, in provincia di Lecce. Nulla da fare per il pilota avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del posto e i vigili del fuoco. Da chiarire la dinamica e i motivi dell'incidente.

