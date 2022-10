Barletta, rinviati a giudizio i due indagati per l'omicidio del giovane Claudio Lasala

Il Gup di Trani, Anna Lidia Corvino, ha rinviato a giudizio Michele Dibenedetto, 21 anni, e Ilyas Abid, 19, entrambi di Barletta, accusati dell'omicidio di Claudio Lasala, il 24enne barlettano accoltellato mortalmente nella notte fra il 29 e 30 ottobre 2021.

Non ci sarà rito abbreviato e dunque nessuno sconto di pena in caso di condanna per gli imputati: il Gup ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dai loro avvocati, ritenendo sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi. Nel processo saranno costituiti parte civile la famiglia Lasala, il Comune di Barletta ed il titolare del locale in cui nacque il diverbio tra la vittima i suoi aggressori.

Lasala si sarebbe rifiutato di offrire un drink a Dibenedetto: ne sarebbe nata una discussione proseguita all'esterno del locale e conclusa tragicamente con una coltellata all'addome inflitta da Abid.

Dibenedetto ha confermato di avere avuto uno scontro fisico con la vittima, ma ha negato qualunque coinvolgimento nell'accoltellamento, Abid si è avvalso della facoltà di non rispondere.

