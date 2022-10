Barletta, minacciava e aggrediva la moglie: divieto di avvicinamento per un 57enne

I poliziotti del Commissariato di Barletta hanno dato esecuzione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, nei confronti di un cinquantasettenne barlettano, responsabile dei reati di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie.

Tale misura è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha diretto la delicata attività investigativa, in considerazione dei molteplici comportamenti violenti e minacciosi posti in essere dall’indagato.

Dall’attività svolta sono emerse condotte reiterate negli anni, caratterizzate da azioni vessatorie sia morali che fisiche, e connotate da ingravescenza, mai denunciate in passato dalla vittima per timore di ritorsioni, fino all’allarmante episodio accaduto la prima decade del mese di agosto, allorquando veniva richiesto l’intervento dei poliziotti. È stato fissato dinanzi al GIP l’interrogatorio di garanzia del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

© Riproduzione riservata