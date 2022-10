Trani, investe un 70enne e scappa. E' caccia al pirata della strada

A Trani è caccia all'auto pirata in cui conducente ha investito un uomo di circa 70 anni intorno alle 18.30 in corso Vittorio Emanuele, nei pressi di piazza Indipendenza. L'automobilista si è dapprima fermato qualche secondo per sincerarsi delle condizioni dell'uomo, ma poi è ripartito svanendo nel nulla. Da lì a poco, fortunatamente, si sono trovati sul posto un infermiere del 118 fuori servizio ed altri due volontari del soccorso che passavano da lì. Insieme, dunque, si sono prodigati per trattare il paziente mentre, trovandosi tutti sotto la pioggia battente, alcuni cittadini hanno messo al riparo l'uomo investito ed i soccorritori sotto i loro ombrelli. Fortunatamente il paziente ha riportato un trauma commotivo non grave, così da non avere mai perso conoscenza ed essere collaborativo durante le prime cure. Quando il 118 è arrivato sul posto, con il suoi equipaggio convenzionale è stato trasportato più vicino Pronto soccorso, già sapendo In ogni caso che sarebbe stato fuori pericolo. Le indagini sono adesso affidate alla Polizia locale, fra testimonianze e immagini della videosorveglianza.

