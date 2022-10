Sosta selvaggia a Foggia, pugno duro della Municipale: 68 multe e 3 rimozioni

Sono 68 le multe e 3 le rimozioni effettuate nel fine settimana soprattutto per la sosta selvaggia, in particolare davanti al Teatro Giordano e nell’area pedonale. La Polizia Locale, per il secondo sabato consecutivo, ha controllato piazza Cesare Battisti, via Oberdan, Corso Garibaldi e le strade del centro storico dove si concentra la vita notturna.

La settimana scorsa erano state elevate una decina di multe ed era stata effettuata una rimozione. Questo weekend, invece, grazie all’impiego dello street control, sono molti di più gli automobilisti indisciplinati incastrati dal sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi. “L’attenzione c’è, è una città difficile, ma noi non demordiamo e diamo il massimo” spiega Stefano Berardino, coordinatore provinciale della Uil Fpl per la Polizia Locale di Foggia.

