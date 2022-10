Lavoratori "in nero" in aziende foggiane: denunce e sospensioni attività

L’Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia congiuntamente ai militari del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro, hanno concluso l’attività di Vigilanza Speciale “sommerso e sicurezza estate 2022”, nell’ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre, anche in orari serali e notturni, che ha interessato alcuni Comuni del Gargano e del Subappennino Dauno, nel settore dei pubblici esercizi.

Nel corso degli accertamenti sono state ispezionate 8 aziende e verificate le posizioni lavorative di 30 lavoratori. Gli ispettori hanno riscontrato violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sono stati individuati 9 lavoratori occupati “in nero“. Pertanto, oltre alle violazioni in materia di lavoro nero, sono stati adottati 4 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state notificate sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro. All’interno di due aziende è stata inoltre riscontrata l’illegittima installazione di impianti di video sorveglianza, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro. Pertanto, i rispettivi legali rappresentanti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

