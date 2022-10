Un incendio ha interessato nelle scorse ore il bar Querencia Exotic, nel centro di Lecce. Le fiamme, scoppiate per cause in corso di accertamento, hanno raggiunto anche gli edifici adiacenti, compreso un garage in uso al senatore Dario Stefano. I danni sono in corso di verifica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Lecce che indagano.

