Gas, la Puglia ora vuole i ristori di Tap e Snam

Dopo anni di immobilismo, o quasi, la Regione Puglia ha finalmente deciso di chiedere i ristori ambientali alle multinazionali dell' energia che hanno realizzato (o realizzeranno) impianti sul territorio regionale. Negli anni scorsi Tap (società che ha realizzato il famoso gasdotto a Melendugno fra mille proteste) e Snam avevano offerto dopo un trattativa 50 milioni complessivamente per "risarcire" i territori interessati. Ma, anche a causa delle ostilità di alcuni esponenti locali, non se ne era fatto nulla. Ora a causa della crisi energetica però il clima è cambiato e a spingere gli amministratori regionali è l'obiettivo di ridurre le bollette dei pugliesi.

Le competenti commissioni regionali hanno approvato 3 proposte di legge (una del leghista Davide Bellomo, una del PD Fabiano Amati e una terza della giunta) di fatto unificate. Il quantum della richiesta non è però stato messo nero su bianco. Fra le proposte avanzate c'è anche quella di chiedere il 3% dei proventi (circa 8 milioni all'anno per 25 anni). In entrambi i casi si tratterebbe però, se la cifra dovesse essere distribuita su tutti i contribuenti pugliesi, di un risparmio di pochi euro (si calcola fra i 6 e i 12 euro a famiglia). Per questo alcuni consiglieri salentini spingono per far ottenere il ristoro solo ai territori interessati, fra Lecce e Brindisi. A decidere sarà il Consiglio convocato per la prossima settimana.

