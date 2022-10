Droga nel Foggiano, sgominata banda dello spaccio a San Severo: 44 arresti

La polizia, nell’ambito di indagini dello Sco e dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia, coordinate dalla procura foggiana, sta eseguendo, un'operazione antidroga denominata Troy a San Severo. Diverse le misure cautelari in carcere notificate a indagati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli verranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sala riunioni della Questura di Foggia, alla presenza, tra gli altri, del direttore centrale Anticrimine, prefetto Francesco Messina, del direttore del Servizio Centrale Operativo, Fausto Lamparelli e del procuratore, Ludovico Vaccaro.

Sono 44 le persone, tra loro anche donne, arrestate nel blitz antidroga della Polizia di Stato a San Severo, nel Foggiano. Si tratta di arresti "differiti", ovvero non eseguiti in flagranza di reato, ma nel corso del tempo per non compromettere le indagini. Motivo per cui a ciascuno degli indagati vengono contestati singoli episodi di spaccio. Il blitz si è concentrato in particolar modo nei due quartieri a più alta densità delinquenziale di San Severo: Luisa Fantasia e San Bernardino. Le indagini sono coordinate dal pm Alessio Marangelli della Procura di Foggia.

