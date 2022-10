Covid: 300 commenti contro vaccini, Asl Puglia cancella post

L'Asl della provincia Barletta-Andria-Trani e' stata "costretta" a cancellare un post Facebook sul Covid perche' a poche ore dalla pubblicazione sono arrivati oltre 300 commenti contro i vaccini. Lo annuncia la stessa Asl: "Per la prima volta da quando abbiamo attivo il nostro canale Facebook - scrive l'Asl - abbiamo cancellato un post. Lo abbiamo pubblicato qualche giorno fa per dare notizia di un convegno organizzato dalla Societa' italiana di Malattie infettive. Si parlava di Covid, in termini di confronto tra esperti, e di necessita' di una rete di malattie infettive. In poche ore piu' di 300 commenti contro la vaccinazione, inneggianti dittature di tutti i tipi". "Siamo amareggiati e dispiaciuti: a fronte di un incessante lavoro di gestione della pandemia e corretta informazione istituzionale - conclude l'Asl - anche i canali ufficiali devono combattere contro fake news e tentativi di disinformazione".

