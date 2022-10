Aeroporti in Puglia, cinque candidature per il nuovo bado sulla progettazione

In cinque si sono candidati al bando lanciato da Aeroporti di Puglia per la progettazione delle opere dello spazioporto di Grottaglie, l'infrastruttura, unica in Italia, dedicata all'aerospazio e ai voli suborbitali. Il bando, rivolto anche a professionisti, imprese e consorzi, è scaduto il 7 ottobre. "Adesso - dichiara Pierluigi Di Palma, presidente dell'Enac, che insieme ad Aeroporti di Puglia guida l'intera operazione - insedieremo la commissione esaminatrice che vaglierà le proposte e le offerte presentate. Entro fine anno assegneremo i lavori". Il bando per il team di progetto quota 1,8 milioni di euro, è stato lanciato lo scorso 29 agosto ed era riservato anche a professionisti, imprese e consorzi. Le opere da progettare sono: il piazzale di sosta dei sistemi veicolo collegato alla pista di volo; l'hangar polifunzionale per il ricovero, l'assemblaggio e la manutenzione dei sistemi veicolo; la struttura destinata ad ospitare museo, area eventi e attrazioni a tema; infine, un edificio multifunzionale destinato ad incubatore di impresa, enti di ricerca e formazione. "Come Enac - afferma Di Palma - abbiamo confermato il nostro primo stanziamento di 50 milioni cui si aggiungono altri 30 per la ricerca che sono in fase di finalizzazione e che in buona parte saranno destinati a Grottaglie. C'è anche un bando della Regione per la ricerca di altri 11 milioni di euro". "Abbiamo inoltre acquisito l'adesione di Enav, l'Ente nazionale di assistenza al volo, e quella dell'Aeronautica Militare - sostiene il presidente di Enac -. Avrò a breve un incontro con la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Cnr, perché l'orientamento è quello di affidare un ruolo importante alla presidente nazionale dei Distretti tecnici. Ho in programma anche un incontro con il commissario della Zona economica speciale Ionica, Floriana Gallucci, interessata a capire e a valutare la nostra iniziativa". Le facilitazioni e agevolazioni agli insediamenti produttivi che contraddistinguono la Zes (e lo spazioporto vi ricade) possono infatti essere un attrattore di nuove imprese, considerata la configurazione di Grottaglie come polo industriale, aeronautico e aerospaziale, e logistico con il cargo. Prima dell'estate, un accordo tra Enac, Regione Puglia e AdP ha messo in rampa di lancio il soggetto a cui fa riferimento il progetto. Si chiama "Criptaliae Spaceport", dall'antico nome di Grottaglie. Lo spazioporto di Grottaglie è stato presentato a Montreal alla sessione dell'Icao, l'organizzazione internazionale per l'aviazione. In un paper si evidenzia che "l'Italia è attualmente impegnata a creare, nel breve-medio termine, le condizioni per consentire i voli suborbitali commerciali, il rilancio aereo in orbita e il rientro dalle operazioni orbitali, attraverso l'attuazione di un quadro normativo nazionale completo, e attraverso lo sviluppo di le strutture dello spazioporto dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie". A Montreal è stato altresì spiegato che "i principi di sostenibilità ambientale e resilienza infrastrutturale guideranno la progettazione dello spazioporto, seguendo il principio cardine di rendere l'aerospazio e l'ambiente compatibili e sostenibili. Al riguardo - si specifica - è in corso un'analisi preliminare dei rischi sui corridoi di volo, coerentemente con le azioni seguite dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), al fine di valutare il potenziale impatto delle operazioni a terra sui corridoi di volo in caso di incidente. Questa valutazione preliminare supporterà la futura analisi del rischio necessaria per certificare lo spazioporto e per autorizzare le operazioni". All'Icao è stato infine prospettato che "la nuova entità giuridica denominata Fondazione Criptaliae Spaceport", costituita a luglio scorso da Enac e AdP, "assumerà il ruolo di operatore dello spazioporto".

