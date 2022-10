Scaricava rifiuti a Stornarella: i carabinieri lo hanno denunciato dopo averlo pedinato

A Stornarella, nel foggiano, i militari hanno individuato un uomo che, con il proprio camion, ha sversato delle macerie provenienti da lavori edili, precisamente afferenti a un’attività di demolizione in atto. L’attività non è stata semplice poiché i Carabinieri, una volta individuato il camion di interesse, che presupponevano trasportasse appunto rifiuti, lo hanno pedinato per tutto il tragitto per vedere dove effettivamente fosse diretto. Ad un certo punto, da lontano, tale mezzo è stato notato entrare in un terreno privato. Intuendo quanto potesse accadere da lì a poco, i militari lo hanno quindi inseguito sino all’interno di tale terreno, ma purtroppo, quando sono arrivati, era ormai troppo tardi.

Il mezzo pesante in questione aveva ribaltato il cassone e sversato poi tutto il materiale di scarto nel terreno. Il conducente aveva con sé una bolla che prevedeva il conferimento dei rifiuti in una discarica autorizzata pugliese. Quest’ultimo è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia che dovrà valutarne la relativa sua condotta. Ovviamente, a suo carico, verrà imposto il ripristino dello stato dei luoghi; attualmente sia il terreno utilizzato come discarica a ‘cielo aperto’ che il camion sono stati sequestrati penalmente dai Carabinieri. Sono infine tuttora in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità di terze persone a titolo di concorso.

